Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM'de boş koltuklara konuştu... "Korkunç şekilde aşağılandı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir eleştiri ile karşı karşıya kaldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine otobüsün içinde ayakta giderek "Muavin Macron" ifadeleriyle eleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez BM'deki konuşmasıyla gündeme geldi.
EMMANUEL MACRON BM'DE BOŞ KOLTULARA KONUŞTU
Macron'un Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulunda yaptığı konuşma ve salondaki boş koltuklar tartışmalara yol açtı.
Macron'un, kürsüde zaman zaman ses tonunu yükselttiği konuşması Afrika'da tepki çekerken salonun büyük oranda boş kalması sosyal medyada gündem oldu.
Twitter kullanıcıları, Macron'un konuşma yaptığı sırada salonun büyük oranda boş kaldığını ortaya koyan farklı görüntüleri sık sık paylaşılarak "Fransa'nın cazibesini kaybettiği" yorumlarını yaptı.
Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından, "Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu." ifadesini kullanarak BM Genel Kurulunda, en güçlü ve kendini dinletebilen liderlerin konuşması sırasında salonun dolup taştığını belirtti.
Delegasyonların dörtte üçü kafeteryada dinlenmeyi ya da sigara içmeyi Macron'u dinlemeye tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının parlatma çabasına rağmen Macron'un dikkate alınmadığını ve Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü savundu.
"GÖRÜNTÜ, FRANSA'NIN İMAJININ DÜŞTÜĞÜNÜ NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYUYOR"
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Laqua da Macron'un kürsüde ellerini kaldırdığı görüntü ile büyük ölçüde boş kalan salonun fotoğrafını yan yana paylaşarak, Macron'un BM kürsüsünde Fransa'nın konumunun düşüşüyle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesini yaptı.