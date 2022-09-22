Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM'de boş koltuklara konuştu... "Korkunç şekilde aşağılandı"

"BOŞ BİR SALONA BOŞ BİR KONUŞMA"

Bir Twitter kullanıcısı da Macron'un kürsüdeki hareketli haline, jest ve mimiklerine dikkati çekerek "boş bir salona boş bir konuşma" ifadesini kullandı.

Duval Philippe ismindeki kullanıcı da "BM'deki bu görüntü, Macron geldiğinden bu yana Fransa'nın imajının düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Kendini beğenmişliği, küçümseyici tavrı bizi dünyadan izole etti." yorumunu yaparak Fransız medyasının Macron'a abartılı övgüsünü eleştirdi.

Bu yorumların yanı sıra birçok Twitter kullanıcısı da Macron'un Fransa adına çok güzel bir konuşma yaptığını savundu.

Diğer yandan, Fransız BFMTV televizyon kanalının yayımladığı görüntülerde Macron'un BM kürsüsündeki konuşması esnasında koltukların büyük ölçüde boş kaldığı dikkati çekti.