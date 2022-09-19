İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e veda töreni! Dikkat çeken Biden detayı! Dünya liderleri otobüsle gelirken...
Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine kilitlenmiş durumda. Canlı yayınlanan törene büyük katılım söz konusu. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılan dünya liderleri otobüslerle kiliseye taşınırken Biden detayı dikkat çekti.
19.09.2022 14:01 - Son Güncelleme: 19.09.2022 14:01
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, parlamento binası içindeki Westminster Hall'den, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi.
Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.
Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.