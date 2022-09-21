Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ukrayna' açıklaması: Tek taraflı referandum girişimlerinden endişeliyiz

Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesine yönelik girişimlerinden ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.
Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.
Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.
23-27 EYLÜL'DE REFERANDUM
Ukrayna'nın Donetsk ve Herson bölgeleri Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül arasında referanduma gideceklerini duyurdu.
Rusya, 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki meydan olaylarıyla Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti. Moskova Borsası, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'ya katılmak için referanduma gitme kararı almasının ardından düşüşe geçti.