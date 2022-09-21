Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in konuşmasında,"Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.