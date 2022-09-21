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Haberler Dünya Putin'den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Putin'den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in konuşmasında,"Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi. İşte ülke ülke nükleer silah sayıları..

21.09.2022 16:48 - Son Güncelleme: 21.09.2022 17:02
Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin'in konuşmasında,"Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil." ifadesi dikkat çekti. Bu mesaj Rusya'nın gerekirse nükleer silahları da taaruz için kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

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Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı "kısmi seferberlik" kararının detayları belli oldu.

Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise "Putin'in açıklamaları savaşın Rusya açısından yolunda gitmediğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir söylem kullanıyor, nükleer savaşı kazanamaz." dedi.

Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

Açık kaynaklara göre; Batı Bloku'nun elinde de 6 bine yakın nükleer silah var. Bunlardan 5 bin 428'inin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu tahmin ediliyor.

Putin’den nükleer tehdit! Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah sayısı

ÜLKELERİN NÜKLEER SİLAH SAYILARI
Rusya: 5977

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