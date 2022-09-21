Suriye'de taciz ateşi açan 9 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... Suriye'de taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.
TERÖRİSTLERE KAÇACAK YER BIRAKMIYOR
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlere kaçacak yer bırakmıyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.