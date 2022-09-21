Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan dünyaya ‘sıfır atık’ mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sıfır Atık Projesi'nin" dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. Erdoğan, "Bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda 'Sıfır Atık'ın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum. 'Önle-azalt-yeniden kullan-geri dönüştür' yaklaşımı, gündelik pratiklerimizin her aşamasında hakim olmalıdır" ifadesini kullandı.
BM'DEN DESTEK SÖZÜ
2017'den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye'nin attığı adımları anlattı. Dünyada kullanıp atan değil, geri dönüştüren bir gençliğin yetişmesi gerektiğini vurguladı. Guterres ise "Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Atık günümüz için hayati bir sorun. Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum" dedi.
PROJEYE GUTERRES'DEN ÖVGÜ
Guterres ile "İyi niyet beyanı" imzalayan Erdoğan, "Deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız. Sıfır Atık Projesi'ni küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız. Türkiye olarak bu meseleye, dünyanın 'ortak evimiz' ve doğanın tüm kaynaklarının 'insanlığın ortak mirası' olduğu bilinciyle yaklaşıyoruz" dedi.