Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan dünyaya ‘sıfır atık’ mesajı





BM'DEN DESTEK SÖZÜ

2017'den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye'nin attığı adımları anlattı. Dünyada kullanıp atan değil, geri dönüştüren bir gençliğin yetişmesi gerektiğini vurguladı. Guterres ise "Toplumlar çok fazla atık üretmeye başladı. Atık günümüz için hayati bir sorun. Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum" dedi.