Sosyal konut yalanlarına cevaplar…. Sen misin vatandaşın hayrına iş yapan…





2 milyon vatandaş güvenli, sağlam ucuz konuta kavuşacak… Normal şartlarda banka kredisi ile ev alması çok zor olan emekli, asgari ücretli 18 yaşını doldurmuş üniversiteli ev sahibi olacak, ev ve kira fiyatları düşecek, 200 bin kişi iş bulacak, 250'den fazla sektör hareketlenecek, ekonomi canlanacak… Hasılı Türkiye kazanacak ama birileri bunu istemiyor. İşte üzücü olan bu...

İkincisi; mesleğimiz adına üzücü bir durum…Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içinde bizim de olduğumuz bütün medyanın yöneticileri ile 2.5 saat toplantı yapıyor, tüm sorulara içtenlikle cevap veriyor, projeyi en ince detayına kadar anlatıyor… Ama birileri, Bakan Kurum'un kendi çocukluğunda yaptığı işlerden verdiği örneği, 'vatandaşa tavsiye' diye manşet yapıyor. Neredeyse 40 kişinin olduğu bir toplantıda konuşulan bir konuyu böylesine çarpıtmak gazetecilik olmasa gerek…

Bir başkası 'fiyatı artırdılar ödeyemezsin bak girme' diye yayın yapıyor…

Ortada artan fiyat filan yok sadece fiyat aralığı var. Onu çarpıtıyor…

Siz kimsenin bu kara propagandasına bakmayın. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin konut üreten TOKİ şimdi ilk etabı 250 bin olmak üzere 500 bin konut için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki ay ilk kazma da vurulacak. Sonra da kura süreci başlayacak.

Şimdi iddialara bakalım…