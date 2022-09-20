Sosyal konut yalanlarına cevaplar…. Sen misin vatandaşın hayrına iş yapan…

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. İlk etapta 250 bin olmak üzere toplam 500 bin konut yapılacak projeye başvuranların sayısı bir haftada 3 milyon 500 bine kişiye ulaştı.
31 Ekim tarihinde sonlanacak projeye başvuranların yüzde 60'a yakınını ise gençler oluşturuyor. Milyonlarca vatandaşın ucuz ve sağlam konuta kavuşacağı projeye karşı muhalefet olanlar da bulunuyor.
İşte Faruk Erdem'in sosyal konut projesine karşı ortaya atılan iddiaları çürüttüğü yazısı;
Hatırlayanlar vardır. CHP Grup Başkanvekillerinden birisi Meclis'te şu sözü söylemişti:
"Bu hükümet dünyanın en güzel işini de yapsa biz karşı çıkarız…"
Dediklerini de yapıyorlar…
Hükümet vatandaşın hayrına ne yapsa, bu yol da olabilir köprü de olabilir, vergi indirimi de, sosyal konut da…
Muhalefet hemen karşısında…
Buna alıştık…
Vatandaş da zaten gerçeği bildiği için çok ciddiye almıyor.
Son örnek bunu bir kez daha gösterdi…
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, malum kesimlerde büyük bir rahatsızlığa yol açarken 'ipe sapa gelmez' bahanelerle karalamaya çalıştılar.
Cevabı vatandaş verdi…
Bir haftada 3.5 milyon kişi konutlara başvurdu, sayı daha da artıyor. Süreç 31 Ekim'de tamamlanacak…
Başvuranların yüzde 60'a yakını gençlerden oluşuyor. Asıl rahatsızlık da gençlerin ilgi göstermesinden olsa gerek.
2 milyon vatandaş güvenli, sağlam ucuz konuta kavuşacak… Normal şartlarda banka kredisi ile ev alması çok zor olan emekli, asgari ücretli 18 yaşını doldurmuş üniversiteli ev sahibi olacak, ev ve kira fiyatları düşecek, 200 bin kişi iş bulacak, 250'den fazla sektör hareketlenecek, ekonomi canlanacak… Hasılı Türkiye kazanacak ama birileri bunu istemiyor. İşte üzücü olan bu...
İkincisi; mesleğimiz adına üzücü bir durum…Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içinde bizim de olduğumuz bütün medyanın yöneticileri ile 2.5 saat toplantı yapıyor, tüm sorulara içtenlikle cevap veriyor, projeyi en ince detayına kadar anlatıyor… Ama birileri, Bakan Kurum'un kendi çocukluğunda yaptığı işlerden verdiği örneği, 'vatandaşa tavsiye' diye manşet yapıyor. Neredeyse 40 kişinin olduğu bir toplantıda konuşulan bir konuyu böylesine çarpıtmak gazetecilik olmasa gerek…
Bir başkası 'fiyatı artırdılar ödeyemezsin bak girme' diye yayın yapıyor…
Ortada artan fiyat filan yok sadece fiyat aralığı var. Onu çarpıtıyor…
Siz kimsenin bu kara propagandasına bakmayın. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin konut üreten TOKİ şimdi ilk etabı 250 bin olmak üzere 500 bin konut için de kolları sıvamış durumda. Önümüzdeki ay ilk kazma da vurulacak. Sonra da kura süreci başlayacak.
Şimdi iddialara bakalım…