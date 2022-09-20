"Sosyal Konut Projesi" için TOKİ'ye rekor sayıda soru! TOKİ'ye en çok hangi soru soruldu? TOKİ emekli başvuru şartları neler?
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli milyonlarca vatandaşa ev sahibi olma umudu aşıladı. Bu projeyle birlikte orta ve uzun vadede konut fiyatları ve kiraların da düşmesi beklenirken, projenin etkisinin ortaya çıktıkça yeni projelerin de gelebileceği belirtildi. "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına yönelik, konutların inşasını yapacak TOKİ'nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına vatandaşlar birçok soru iletti. Peki sosyal konut projesine kim, nasıl başvurabilir? Hisseli tapusu olan TOKİ'ye başvurabilir mi? Arsası olanın konut projesine başvuru hakkı var mı? Aynı evde yaşayan 18 yaş üstü her çocuğun ayrı başvuru hakkı var mı? İşte "İlk evim, ilk iş yerim" projesi ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına yönelik, konutların inşasını yapacak TOKİ'nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına vatandaşlar birçok soru iletti.
TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre kuruma, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden projeyle ilgili 15 bin 214 soru geldi.
MUHALEFETİN 'TAKSİTLER ÇOK YÜKSELECEK' YALANI ELİNDE PATLADI | VİDEO İZLE
Soruların 12 bin 802'si cevaplandırıldı.
ALO TOKİ çağrı merkezince de aynı konudaki 52 bin 563 sorunun 48 bin 452'si yanıtlandı.
Çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarına böylece toplam 67 bin 777 soru iletildi, bunların 61 bin 254'ü cevaplandı.
EN ÇOK SORU KONUT TİPİNİN SEÇİLİP SEÇİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN
Kuruma projeyle ilgili en çok sorulan soruların başında "başvuru aşamasında konut tipinin seçilip seçilemeyeceğine" ilişkin olanlar yer aldı. Vatandaşlar, bu konudaki soruları üzerine konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılabileceği bilgisini edindi.