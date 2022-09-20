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    • 20.09.2022 18:10
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    • 20.09.2022 18:10
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    Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 14 şüpheli yakalandı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flaş bellek ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

    PKK’ya operasyon!

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyonda şüphelilerden 14'ü yakalandı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 184 fişek, 6 av tüfeği fişeği, 4 hafıza kartı, 2 flaş bellek ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 14 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 14 şüpheli yakalandı
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