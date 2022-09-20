Başkan Erdoğan Rockefeller Plaza'da düzenlenen TASC'ın yemeğinde önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Rockefeller Plaza'da düzenlenen TASC'ın yemeğinde önemli mesajlar verdi:

Türkiye, terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geliyor. ABD'li dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için ABD makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

Nefret söylemlerinin, özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlar'a yönelik önyargıların, dünya genelinde arttığını müşahede ediyoruz.

Türkiye ve ABD'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yok. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından biri de Türkiye...