Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Sizler milletimizin ABD'deki gönül elçilerisiniz. Hepimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte nüfusu 95 milyonu bulan büyük bir aileyiz.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek amacıyla hareket eden çıkar gruplarını ve faaliyetlerini sizler zaten görüyorsunuz. Hukuk ve tarih, özellikle bu gerçeklerden uzak iddialar yoluyla, Türkiye'yi hedef alan bu faaliyetlerin akim bırakılması büyük önem arz ediyor.

Milletimiz hakkındaki gerçeklerin daha iyi idrak edilmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir. Türkiye ortak paydasında buluşan tüm vatandaşlarımızın siyasi ve diğer görüş ayrılıklarını bir tarafa koyarak milli meselelerde dayanışma içinde hareket etmesini bekliyoruz.

Türkiye terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geliyor. PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye kadar terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Terörün karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde, iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz.

15 Temmuz gecesi, 252 insanımızı alçakça katleden, meclisimize bomba atan, demokrasimize kast eden bu yapının hukuk önünde mahkum olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum. Nefret söylemlerinin, özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik ön yargıların dünya genelinde arttığını müşhade ediyoruz. Ne yazık ki Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da bu yönde saldırılara maruz kalıyorlar.

Amerika'dan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır. Türkiye ve ABD'nin iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.

(Rusya-Ukrayna) Savaşın diplomasi yoluyla sonuçlandırılması, bölgesel ve küresel ölçekteki menfi etkilerinin giderilmesine yönelik çabaları sürdüreceğiz."