Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar





Öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük ailelere yardıma kadar her alanda eğitimi güçlendirme gayretindeyiz.

4+4+4 eğitim reformuyla birlikte ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. 5 yaş üstü çocuklarının okullaşmasını yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.