Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimi ücretsiz sunan bir ülkeyiz"
Eğitim müfredatını günümüz şartlarına göre güncelliyoruz.
Çevre bilincini küçük yaşta aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz.
Öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük ailelere yardıma kadar her alanda eğitimi güçlendirme gayretindeyiz.
4+4+4 eğitim reformuyla birlikte ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. 5 yaş üstü çocuklarının okullaşmasını yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.
Uluslararası mesleki ve yeterlik kurumlarını hayata geçirdik. Üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaşında mesleki kurumlarla sanayi kurumlarımız arasında yakın işbirliği tesis ediyoruz. Uluslararası mesleki ve teknik anadoluanadolu liselerini hayata geçirdik."