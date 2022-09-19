Tunç Soyer'in tarih dersinde görmediği katliamlar: Yunanlar 5.5 milyon Türk'ü öldürdü

Batı, dün sırtını sıvazlayarak Anadolu içlerine yolladığı Yunanlar'ı bugün de Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Ermeni yalanlarını parlamentolarına 'soykırım' diye kabul ettiren batı, tarihteki Ermeni ve Yunan vahşetini görmezden geliyor.
ABD'li tarihçi Justin McCarthy'e göre Mora İsyanı'yla başlayan ve Yunanlar'ın denize döküldüğü 1922'ye kadar geçen süreçte 5.5 milyon Türk ve Müslüman katledildi, yüzbinlercesi yurtlarından sürüldü.
YUNANİSTAN FARKINDA DEĞİL
Batı dünyasının bazı ülkeleri, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Türkler'in Ermeniler'e katliam yaptığı yalanının parlamentolarına onaylatırken gerçekleri ise hiç ağzına almıyor.
Tarih boyunca Osmanlı Devleti'ne karşı destekledikleri Ermeni ve Yunanlar başta olmak üzere çeşitli grupların yaptığı barbarlıkların acıları ise toplumsal hafızamızda hâlâ tazeliğini koruyor.
Batı, dün sırtını sıvazlayıp Anadolu içine sürdükleri Yunanistan'ı yine Türkiye'ye karşı kışkırtırken tarihi hata ve günahlarından ders almayan Yunanistan ise geri dönülmez yanlışın farkında bile değil.
5.5 MİLYON İNSAN KATLEDİLDİ
Yunanlar'ın 1821 Mora İsyanı'ndan yine Yunanlar'ın 9 Eylül'de denize döküldüğü 1922 yılına kadar geçen 101 yılda Tükler ve Müslümanlar çok acılar çekti. Savunmasız insanlar katliama uğradı, kadınların ırzlarına geçildi. Ve yüz binlerce insan yurtlarından sürülmek zorunda kaldı.
Balkanlar'da, Kafkasya'da ve Anadolu'da Amerikalı tarih profesörü Justin McCarthy'e göre 5.5 milyon insan katledildi.
MİLYONLARCA İNSAN SÜRÜLDÜ
1821 Yunan İsyanı sırasında 25 bin Müslüman (bazı kaynaklara göre 40 bin) Müslüman hayatını kaybetti. 10 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.
Kırım Sürgünü sırasında 75 bin insan hayatını kaybetti, 300 bin kişi yurtlarından oldu.
Kafkasya Sürgünü'nde 400 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 200 bin kişi göç etti. 1877-1878'de Bulgaristan'da 260 bin kişi hayatını kaybetti, 515 bin kişi mülteci oldu.
1877-1878 Doğu Savaşı'nda 70 bin kişi göç etti. Balkan Savaşları'nda 1 milyon 450 bin Müslüman hayatını kaybetti, 410 bin kişi göç etti.