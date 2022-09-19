Tunç Soyer'in tarih dersinde görmediği katliamlar: Yunanlar 5.5 milyon Türk'ü öldürdü

Batı, dün sırtını sıvazlayarak Anadolu içlerine yolladığı Yunanlar'ı bugün de Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Ermeni yalanlarını parlamentolarına 'soykırım' diye kabul ettiren batı, tarihteki Ermeni ve Yunan vahşetini görmezden geliyor.

ABD'li tarihçi Justin McCarthy'e göre Mora İsyanı'yla başlayan ve Yunanlar'ın denize döküldüğü 1922'ye kadar geçen süreçte 5.5 milyon Türk ve Müslüman katledildi, yüzbinlercesi yurtlarından sürüldü.

YUNANİSTAN FARKINDA DEĞİL

Batı dünyasının bazı ülkeleri, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Türkler'in Ermeniler'e katliam yaptığı yalanının parlamentolarına onaylatırken gerçekleri ise hiç ağzına almıyor.

Tarih boyunca Osmanlı Devleti'ne karşı destekledikleri Ermeni ve Yunanlar başta olmak üzere çeşitli grupların yaptığı barbarlıkların acıları ise toplumsal hafızamızda hâlâ tazeliğini koruyor.

Batı, dün sırtını sıvazlayıp Anadolu içine sürdükleri Yunanistan'ı yine Türkiye'ye karşı kışkırtırken tarihi hata ve günahlarından ders almayan Yunanistan ise geri dönülmez yanlışın farkında bile değil.