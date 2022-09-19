Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2022 08:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2022 08:32
    ABONE OL

    Haftanın ilk iş gününde İETT kazası! Tramvay seferleri aksadı

    Son dakia haberi! İstanbul Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Yapılan çalışmanın ardından T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle Bağcılar-Soğanlı durakları arasında durdurulan seferler normale döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Haftanın ilk iş gününde İETT kazası!

    Güngören'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

    TRAMVAY YOLUNDA İETT KAZASI | VİDEO İZLE

    Güneştepe Tramvay Durağı önünde sabah saatlerinde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı.


    Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı.

    SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
    İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle Bağcılar-Soğanlı durakları arasında durdurulan seferler normale döndü.

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadesine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
    Haberler Güncel Haftanın ilk iş gününde İETT kazası! Tramvay seferleri aksadı
        SON DAKİKA