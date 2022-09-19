Son dakika: Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

ŞEHİDİN KANI YER KALMADI

18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi. İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA'lar sevk edildi.

Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabelesi ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.