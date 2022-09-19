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    • 19.09.2022 14:13
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    Son dakika: Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelere sızma girişimleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ağır şekilde cezalandırılıyor. Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Suriye’de 6 terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

    ŞEHİDİN KANI YER KALMADI
    18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

    17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi. İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA'lar sevk edildi.

    Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabelesi ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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