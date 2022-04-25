Suriyeliler geri dönüyor | Gönüllü dönüş nasıl olacak?

Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekâtlarıyla terörden temizlediği güvenli bölgeye Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Daha önce nüfusu 1.3 milyon olan bölgede güvenliğin sağlanmasıyla geri dönen Suriyelilerle birlikte nüfus 2 milyon 74 bin 706 bine ulaştı. Türkiye'ye sığınan 500 bin Suriyeli de güvenli bölgeye dönüş yaptı. Suriyelilerin güvenli bölgeye gönüllü dönüşü için de çalışma yürütülüyor. Sığınmacılarla öncelikle mülakat ve görüşmeler yapılarak geri dönmek isteyenlere yardım ediliyor. Taşınmaları için nakliye desteği sağlanırken, Suriye tarafında da barınma ve insani yardım desteği veriliyor. İşte Türkiye'nin Suriye'de terörden temizlenen bölgede yaptığı çalışmalar:
MAHALLİ MECLİSLER
Mahalli meclisler kuruldu, güvenlik ve yargı teşkilatları oluşturuldu. 12 bin 42 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verildi. 2 bin 945 'Milli Danışman' danışmanlık hizmeti veriyor.
Adli İletişim Sistemi'nde (ADİS) test aşamasına geçildi. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) Afrin, Cinderes, Rasulayn, Azez, Elbab ve Telabyad'da kurulurken, Azez ve El Bab'da iyileştirme-geliştirme çalışmaları yürütülüyor.