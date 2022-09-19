Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha adil bir dünya mümkün” söylemi pek ülkenin ortak hissiyatı oldu

BM'nin 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Reformu çağrısı, yine gündeme geldi. Özellikle 5 daimi üyenin veto yetkisinin kaldırılması önerisini, pek çok ülkenin desteklediği öğrenildi. Başkan Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:

Sadece 5 daimi üyenin önceliklerini dikkate alarak hareket eden bir BM Güvenlik Konseyi'nin barış, istikrar ve güvenliği tesis etmesi mümkün değildir.

BM reformu için atılacak ilk adım veto yetkisinin kaldırılmasıdır. Sonrasında ilkeli teklifler üzerinden yeni bir BM inşa edilmelidir.

Böylece, dünyadaki tüm ülkelerin bu önemli karar mekanizmasında yer alması/ alabilmesi temin edilmiş olacaktır.

BMGK üye sayısının 10 yeni geçici üyeyle birlikte 25'e yükselmesi önerilmiştir. Karar almada çoğunluk esasının getirilmesi daha adil bir dünya için savunulan kararlar arasındadır.







Başkan Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaparken vatandaşların isteğini geri çevirmedi. Her isteyenle kameralara poz verdi.



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