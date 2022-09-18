Başkan Erdoğan'a Central Park'ta büyük ilgi: Dünyanın en iyi başkanı

CENTRAL PARK'TA YÜRÜYÜŞ

ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaki temasları öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Başkan Erdoğan'ın yanına geldi.

Central Park'ta Başkan Erdoğan'ın yanına gelen Burkina Fasolu bisikletçiden büyük övgü: Dünyanın en iyi başkanı | Video

"DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI"

Daha sonra Central Park'ta bulunan Loeb Boathouse isimli restoranta giden Başkan Erdoğan'a burada Burkina Fasolu bir bisikletçi büyük ilgi gösterdi. Adının Michael olduğu öğrenilen bisikletçi, Erdoğan'ın yanına gelerek özçekim yaptı. Başkan Erdoğan'a övgü dizen bisikletçi, Erdoğan'dan "Dünyanın en iyi başkanı" olarak bahsetti. Başkan Erdoğan da Burkina Fasolu hayranına İngilizce "Tanıştığıma memnun oldum" diyerek yanıt verdi.