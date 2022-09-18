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    • 18.09.2022 11:36
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    Başkan Erdoğan'a Central Park'ta büyük ilgi: Dünyanın en iyi başkanı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de Central Park'ta yürüyüş yaptı. Başkan Erdoğan'a yürüyüşü sırasında yoğun ilgi gösterildi. Daha sonra bir restoranta oturan Erdoğan'ın yanına gelen Burkina Fasolu bir bisikletçi "Dünyanın en iyi başkanı" diyerek özçekim yaptı.

    Başkan Erdoğan’a Central Park’ta büyük ilgi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye geldi.

    Başkan Erdoğan, konaklayacağı Türkevi'ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.

    Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

        CENTRAL PARK'TA YÜRÜYÜŞ
        ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaki temasları öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Başkan Erdoğan'ın yanına geldi.

        Central Park'ta Başkan Erdoğan'ın yanına gelen Burkina Fasolu bisikletçiden büyük övgü: Dünyanın en iyi başkanı | Video

        "DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI"
        Daha sonra Central Park'ta bulunan Loeb Boathouse isimli restoranta giden Başkan Erdoğan'a burada Burkina Fasolu bir bisikletçi büyük ilgi gösterdi. Adının Michael olduğu öğrenilen bisikletçi, Erdoğan'ın yanına gelerek özçekim yaptı. Başkan Erdoğan'a övgü dizen bisikletçi, Erdoğan'dan "Dünyanın en iyi başkanı" olarak bahsetti. Başkan Erdoğan da Burkina Fasolu hayranına İngilizce "Tanıştığıma memnun oldum" diyerek yanıt verdi.

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