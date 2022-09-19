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    • Güncel
    • 19.09.2022 21:39
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    • 19.09.2022 21:42
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    SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi

    Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul'da toplantı yapılıyor. SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi.

    Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
    Haberler Güncel SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi
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