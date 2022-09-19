Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul'da toplantı yapılıyor. SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi.
Detaylar gelecek.
- Güncel
- 19.09.2022 21:39
- -
- Son Güncelleme:
-
- 19.09.2022 21:42
SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi
Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul'da toplantı yapılıyor. SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi.
Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul'da toplantı yapılıyor. SPK ve borsa yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri bir araya geldi.