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    • Haberler
    • 17.09.2022 21:39
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    • 17.09.2022 21:39
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    THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler? THY Kabin Memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

    THY Kabin memuru başvuruları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar THY Kabin Memuru başvuru şartları ve başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler? THY Kabin Memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler?

    THY Kabin memuru başvuruları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar THY Kabin Memuru başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı.

    THY KABİN MEMURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    •T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
    •01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
    •En az lise mezunu olmak
    •İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
    •Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
    •Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

    FİZİKİ KOŞULLAR

    Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
    Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

        SAĞLIK KOŞULLARI

        •Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
        Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
        •Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
        •Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.
        Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
        •Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;
        -Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,
        -Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,
        -Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,
        -Aşı reddi durumları için imzalı onam formu

        THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        •Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
        •Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.
        •Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.

        KABİN MEMURU ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

        • Online İngilizce Testi
        • Mülakat Süreçleri
        -Belge Kontrol
        -İngilizce Mülakatı
        -Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü
        -Kurul Mülakatı
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        Haberler Haberler THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler? THY Kabin Memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
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