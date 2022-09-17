THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler? THY Kabin Memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

SAĞLIK KOŞULLARI

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

•Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;

-Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,

-Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,

-Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,

-Aşı reddi durumları için imzalı onam formu