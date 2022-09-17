THY Kabin memuru kadın, erkek başvuru şartları neler? THY Kabin Memuru başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

THY Kabin memuru başvuruları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar THY Kabin Memuru başvuru şartları hakkında araştırmalara başladı.
THY KABİN MEMURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)
FİZİKİ KOŞULLAR
Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak