İstanbul'da terör operasyonu: Emniyet adım adım izledi 2 teröristi evlerinde paketledi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Nisan ayında Sancaktepe'de hücre evine gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 kilogram patlayıcı ile 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, bu konuda çalışmalarını sürdürdü.
HÜCRE EVİNDE 2 ŞÜPHELİNİN PARMAK İZLERİNİ TESPİT EDİLDİ
Detaylı incelemenin ardından hücre evinde 2 şüphelinin parmak izlerini tespit eden ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar M.O. ve E.T, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.