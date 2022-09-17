İstanbul'da terör operasyonu: Emniyet adım adım izledi 2 teröristi evlerinde paketledi!

Örgüte ait hücre evi olduğu bildirilen adreste 3 kişinin bomba hazırlarken suçüstü yakalandığı ve burada yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildiği açıklanmıştı.

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