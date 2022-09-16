Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz.



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