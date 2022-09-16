Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
- Güncel
- 16.09.2022 22:45
- -
- Son Güncelleme:
-
- 16.09.2022 22:45
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz. Ayrıntılar geliyor...
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz.