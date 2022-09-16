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    • Güncel
    • 16.09.2022 22:45
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    • 16.09.2022 22:45
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan-Tacikistan açıklaması: Son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz

    Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz. Ayrıntılar geliyor...

    Dışişleri’nden Kırgızistan-Tacikistan açıklaması

    Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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