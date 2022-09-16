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    • Güncel
    • 16.09.2022 23:12
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    • 16.09.2022 23:35
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kaymak tabakaya ballı görevler! Sinan Gündüz'e 3 ayrı iş 3 ayrı maaş...

    Verdikleri 'namus sözünü' yutup, liyakat maskesine sığınanların akçeli işleri ve liyakatsiz atamaları hız kesmeden sürüyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de kaymak tabakaya verilen ballı ihaleler ve görevlendirmelere bir yenisi daha eklendi. Sinan Gündüz isimli şahsın İBB'de Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü görevlerine getirildiği, üç ayrı görevden üç ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İBB işi liyakat! Tek kişi 3 ayrı iş 3 ayrı maaş

    Göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmete mahrum bırakan, liyakat maskesine sığınıp liyakatsiz atamalarda başı çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işleri hız kesmiyor.

    Kaymak tabakaya verilen ballı ihalerle İstanbullu'ya hizmet yolunda harcanması gereken paraları PR'a ve siyasi şovlara harcayan Ekrem İmamoğlu tüm tepkileri üzerine çekmişti.

    YANDAŞA KIYAK İSTANBUL'A FACİA OLARAK DÖNMÜŞTÜ
    Yandaşa verilen ballı ihaleler ve görevler İstanbul'a felaket olarak geri dönmüş, İETT araçları, otobüsler ve metrobüslerde gün aşırı kazalar ve arızalar meydana gelmişti.

    Bilindiği üzere İETT araçlarının bakım ve onarım işi Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'li Özgür Karabat'ın şirketine verilmişti.




    LİYAKAT MASKESİNE SIĞINANLARIN LİYAKATSİZ ATAMALARI....
    Tüm bu yaşananların gölgesinde liyakat denilince mangalda kül bırakmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, liyakatı ayaklar altına alan atamalar gerçekleştirdi.

    KİM BU SİNAN GÜNDÜZ? 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYRI MAAŞ...
    İBB'de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği öğrenilirken 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.

        İşte 3 ayrı maaş alan Gündüz'ün görev yaptığı o birimler;



        Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü



        Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü



        İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü



        'NAMUS' SÖZÜNÜ YUTANLARIN İKİYÜZÜ...
        Seçimden sonra birçok birimde işçi kıyımı yaparak verdikleri 'namus' sözünü yutanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de Millet İttifakı'nın arka bahçesine çevirdi.



        CHP İstanbul Gençlik Başkan Yardımcısı İlker Yıldız, İBB'nin Basın Yayın Dairesi'nde görevlendirildi. Böylelikle liyakat maskesine sığınanların ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.

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        Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler!
        Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kaymak tabakaya ballı görevler! Sinan Gündüz'e 3 ayrı iş 3 ayrı maaş...
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