CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kaymak tabakaya ballı görevler! Sinan Gündüz'e 3 ayrı iş 3 ayrı maaş...







LİYAKAT MASKESİNE SIĞINANLARIN LİYAKATSİZ ATAMALARI....

Tüm bu yaşananların gölgesinde liyakat denilince mangalda kül bırakmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, liyakatı ayaklar altına alan atamalar gerçekleştirdi.



KİM BU SİNAN GÜNDÜZ? 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYRI MAAŞ...

İBB'de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği öğrenilirken 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.