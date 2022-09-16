CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kaymak tabakaya ballı görevler! Sinan Gündüz'e 3 ayrı iş 3 ayrı maaş...

Göreve geldiği 2019'dan bu yana İstanbul'u hizmete mahrum bırakan, liyakat maskesine sığınıp liyakatsiz atamalarda başı çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işleri hız kesmiyor.
Kaymak tabakaya verilen ballı ihalerle İstanbullu'ya hizmet yolunda harcanması gereken paraları PR'a ve siyasi şovlara harcayan Ekrem İmamoğlu tüm tepkileri üzerine çekmişti.
YANDAŞA KIYAK İSTANBUL'A FACİA OLARAK DÖNMÜŞTÜ
Yandaşa verilen ballı ihaleler ve görevler İstanbul'a felaket olarak geri dönmüş, İETT araçları, otobüsler ve metrobüslerde gün aşırı kazalar ve arızalar meydana gelmişti.
Bilindiği üzere İETT araçlarının bakım ve onarım işi Ekrem İmamoğlu eliyle CHP'li Özgür Karabat'ın şirketine verilmişti.
LİYAKAT MASKESİNE SIĞINANLARIN LİYAKATSİZ ATAMALARI....
Tüm bu yaşananların gölgesinde liyakat denilince mangalda kül bırakmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, liyakatı ayaklar altına alan atamalar gerçekleştirdi.
KİM BU SİNAN GÜNDÜZ? 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYRI MAAŞ...
İBB'de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği öğrenilirken 3 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.