Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel davetli olarak Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılım sağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne "özel konuk" olarak davet edildi. ŞİÖ nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım gerçekleşti. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan, Savitsky otelde 40 dakika süren görüşmede, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu şehit olan Azeri askerler için Aliyev'e başsağlığı diledi. Bu ikili zirvenin ardından ağaç dikme törenini gerçekleşti.

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