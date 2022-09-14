İstanbul'da bir ayda 455 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, son bir ayda 4 bin 448 narkotik denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda 6 bin 278 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 45 şüphelinin tutuklandığı açıklandı. Denetimlerde 455 kilogram 319 gram uyuşturucu madde, 494 bin 85 adet ectasy ve captagon hap, 95 bin 595 adet sentetik ecza, bin 606 kök Hint keneviri bitkisi, 4 kilogram 460 gram katkı maddesi, 15 kilogram aseton ele geçirildiği aktarıldı.

Ekiplerin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti' ile mücadele amacıyla, suç ve suç organizasyonların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 13 ilçede operasyon gerçekleştirdiği açıklandı. Küçükçekmece, Silivri, Esenler, Bayrampaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bağcılar, Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde yapılan operasyonlarda toplam 367 kilogram 450 gram, 127 bin adet uyuşturucu madde ve 19 kilogram 460 gram kimyasal madde ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre operasyonlarda; 137 kilogram 790 gram krisal halde metamfetamin maddesi, 17 kilogram 620 gram sıvı halde metamfetamin maddesi, 130 kilogram 40 gram skunk, 36 kilogram 580 gram marijuana, 26 kilogram 300 gram eroin, 15 kilogram 360 gram kokain, 3 kilogram 760 gram Afyon sakızı, 127 bin 200 adet captagon hapı, 15 kilogram aseton, 4 kilogram 460 gram katkı maddesi, 8 hassas terazi, 7 tabanca, 1 makinalı otomatik tabanca, farklı çaplarda toplam 319 fişek olmak üzere, toplam 367 kilo 450 gram, 127 bin Adet uyuşturucu madde ve 19 kilogram 460 gram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.