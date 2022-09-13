SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atan Başkan Erdoğan için bu ilk değil! İBB Başkanı olduğu dönemde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
Başkan Erdoğan için dev sosyal konut projesi ilk değil VİDEO
Bu dev proje Başkan Erdoğan için ilk değil. Erdoğan, 1994'te İBB Başkanı seçildikten sonra da İstanbul'daki gecekondu sorununu ve su sorununu çözmek için adımlar atmıştı.
O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerinin yer aldığı haberden detaylar ise şu şekilde:
Refah Partisi, 27 Mart'ta İstanbul'u aldığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde devasa problemler yer alıyordu. İlk 6 ayda Erdoğan yönetimi kaynakları tanımaya aksaklıkları gidermeye çalıştı. İstanbul en acil sorunu su ve konuttu.