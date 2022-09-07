Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Sözde 4 sorumlu paketlendi

-Sözde istihbarat sorumlusu *Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih*,

-Sözde sosyal medya sorumlusu *Ebu Eyup kod adlı Husam Davud*,

-Sözde eğitim sorumlusu *Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo*,

-Sözde örgüt imamı *Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan* olmak üzere *4* DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

6 İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen *6* işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte;

- (1) adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,

-(1) adet şarjör ve (27) adet fişek ele geçirilmiştir.