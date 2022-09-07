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    • 07.09.2022 11:05
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    Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Sözde 4 sorumlu paketlendi

    Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'ın sözde istihbarat, medya, eğitim sorumluları ve örgüt imamı yakalandı.

    takvim.com.tr
    Terör örgütü DEAŞ’a operasyon:

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat, medya, eğitim sorumluları ve örgüt imamı yakalandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu *Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed* eylem hazırlığında iken yakalandı.

    31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan;

    -Sözde istihbarat sorumlusu *Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih*,
    -Sözde sosyal medya sorumlusu *Ebu Eyup kod adlı Husam Davud*,
    -Sözde eğitim sorumlusu *Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo*,
    -Sözde örgüt imamı *Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan* olmak üzere *4* DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

    6 İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI
    Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen *6* işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte;
    - (1) adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,
    -(1) adet şarjör ve (27) adet fişek ele geçirilmiştir.

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