Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Sözde 4 sorumlu paketlendi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat, medya, eğitim sorumluları ve örgüt imamı yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu *Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed* eylem hazırlığında iken yakalandı.
31 Ağustos tarihinde yakalanan Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan;
-Sözde istihbarat sorumlusu *Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih*,
-Sözde sosyal medya sorumlusu *Ebu Eyup kod adlı Husam Davud*,
-Sözde eğitim sorumlusu *Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo*,
-Sözde örgüt imamı *Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan* olmak üzere *4* DEAŞ mensubu Suriye/Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.
6 İŞBİRLİKÇİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen *6* işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte;
- (1) adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği,
-(1) adet şarjör ve (27) adet fişek ele geçirilmiştir.