Selo Meral Hanım'a rest çekti: Hele bir bakan olun da görelim

CHP'li Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması, İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden oladu. Tartışma yaratan sözlerin ardından HDP kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı vererek, "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" açıklamasında bulundu.
İTTİFAK DAĞILMAYA BAHANE ARIYOR
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası ittifak karıştı. İYİ Parti, CHP'ye bu tutumundan dolayı sert tepki gösterirken, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin ihaleleri alırken böyle düşünmediğini söylemesi ile ittifak çatırdadı.
İYİ Parti, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu, Yarkadaş ise ihale gerçeklerini açıkladı. Gerilim tırmanırken, HDP de topa girdi. CHP'ye destek çıkan HDP, İYİ Parti'ye ise gözdağı verdi.
SELO'DAN İYİ PARTİ'YE GÖZDAĞI
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı verdi. HDP'nin desteği olmadan Millet İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını ima eden Demirtaş, "HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim." ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ: ETİK DIŞI, İNCİTİCİ VE DIŞLAYICI
Demirtaş, "Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır." dedi.