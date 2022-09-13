Selo Meral Hanım'a rest çekti: Hele bir bakan olun da görelim

CHP'li Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması, İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden oladu. Tartışma yaratan sözlerin ardından HDP kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı vererek, "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

İTTİFAK DAĞILMAYA BAHANE ARIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası ittifak karıştı. İYİ Parti, CHP'ye bu tutumundan dolayı sert tepki gösterirken, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin ihaleleri alırken böyle düşünmediğini söylemesi ile ittifak çatırdadı.