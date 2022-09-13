Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2022 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 13:32
    ABONE OL

    Selo Meral Hanım'a rest çekti: Hele bir bakan olun da görelim

    Altı benzemez ve masaya altından dahil olan gizli ortakları arasındaki bakan gerilimi tırmanıyor. CHP'li Güresel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından yükselen tansiyonda, İYİ Parti cephesinden gelen sert açıklamalar ipleri kopma noktasına getirdi. Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tartışmalarla ilgili olarak İYİ Parti'ye rest çekti. "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" diyen Demirtaş, adaylık hayalleri gören Kılıçdaroğlu'nun, 'önemli bir desteğe sahip olduğunu' söyledi.

    Selo’dan Meral Hanım’a bakanlık resti

    CHP'li Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması, İYİ Parti ile CHP arasında gerilime neden oladu. Tartışma yaratan sözlerin ardından HDP kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı vererek, "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" açıklamasında bulundu.

    İTTİFAK DAĞILMAYA BAHANE ARIYOR
    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası ittifak karıştı. İYİ Parti, CHP'ye bu tutumundan dolayı sert tepki gösterirken, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin ihaleleri alırken böyle düşünmediğini söylemesi ile ittifak çatırdadı.

    İYİ Parti, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu, Yarkadaş ise ihale gerçeklerini açıkladı. Gerilim tırmanırken, HDP de topa girdi. CHP'ye destek çıkan HDP, İYİ Parti'ye ise gözdağı verdi.

    SELO'DAN İYİ PARTİ'YE GÖZDAĞI
    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye gözdağı verdi. HDP'nin desteği olmadan Millet İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını ima eden Demirtaş, "HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim." ifadelerini kullandı.

    DEMİRTAŞ: ETİK DIŞI, İNCİTİCİ VE DIŞLAYICI
    Demirtaş, "Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır." dedi.

        BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURUN DA GÖRELİM
        Demirtaş, sözlerini İYİ Parti'ye gözdağı vererek sürdürdü:
        HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK
        Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise destek verdi, "Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyük gün geldi! Erdoğan açıklayacak
        Haberler Güncel Selo Meral Hanım'a rest çekti: Hele bir bakan olun da görelim
            SON DAKİKA