Haberler Güncel Videoları SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atan Başkan Erdoğan için bu ilk değil! İBB Başkanı olduğu dönemde...

SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atan Başkan Erdoğan için bu ilk değil! İBB Başkanı olduğu dönemde...

SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine imza atan Başkan Erdoğan için bu ilk değil! İBB Başkanı olduğu dönemde...
13.09.2022 13:17 - Son Güncelleme: 13.09.2022 13:21

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyuracak. Vatandaşları konut sahibi yapma hayali Başkan Erdoğan için alışılmış bir durum. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde de İstanbul'un gecekondu problemini çözmek için kolları sıvamış ve vatandaşı ucuz konut sahibi yapmak için projelere başlamıştı. Bununla birlikte İstanbul'un su sorununu çözen Başkan Erdoğan'ın o dönem yaptıkları bir televizyon haberinde yer aldı. İşte o haberdeki detaylar...

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