Öğrencilerin barınma sorununu çözecek adım! 105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yurt binalarını çarşamba günü açacak. Yeni yurt binaları nasıl olacak?
105 yeni yurt binası geliyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'e konuk oldu | Video
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de anlattı.
Bakan Kasapoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Yurt Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye'deki yurtları 7/24 takip edebiliyoruz. Veri analistlerimiz, yazılım mühendislerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımız burada gece gündüz takip halindeler. Burası yeni bir mekan. Veri odaklı stratejimiz gereği teknik donanım anlamında modern bir imkan sağlıyor.
Hem yerleştirme sürecini hem sonraki süreci buradan yönettik ve buradan takip etmeye devam edeceğiz. Bugün yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocuklarımız gençlerimiz sıralarına ve öğretmenlerine kavuştular. Tüm gençlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum, zihin açıklığı diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.