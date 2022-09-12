Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayının ikinci yarısında iki önemli zirve gerçekleştirecek. İlk olarak 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Burada Rus lider Putin ile bir araya gelecek. İki lider, tahıl anlaşması ile ilgili yeni kararlar alacak. Erdoğan, bu ziyaretin ardından ABD'ye gidecek. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek. ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşecek. Zirvede Türkiye-ABD ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı da ele alınacak.
- Güncel
- 12.09.2022 Gazete
Başkan Erdoğan önce Putin daha sonra Biden ile zirve gerçekleştirecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önce Semerkant’a gidip Putin ile bir araya gelecek. Ardından ABD’de Joe Biden ile bir zirve gerçekleştirecek. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayının ikinci yarısında iki önemli zirve gerçekleştirecek. İlk olarak 15-16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Burada Rus lider Putin ile bir araya gelecek. İki lider, tahıl anlaşması ile ilgili yeni kararlar alacak. Erdoğan, bu ziyaretin ardından ABD'ye gidecek. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek. ABD Başkanı Joe Biden'la da görüşecek. Zirvede Türkiye-ABD ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı da ele alınacak.