Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi! İki kritik zirveye katılacak

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde katılacağı iki kritik zirvede çantasında önemli dosyalar olacak. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde Putin’le tahıl koridoru ve Ukrayna krizini değerlendirecek olan Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda da F-16 meselesi ile PKK’ya verilen desteğin sonlanmasını gündeme getirecek. Liderlerle ikili görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında en önemli teması Rus lider Putin'le olacak. Erdoğan'ın BM temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de gündemde.