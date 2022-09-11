İstanbul'da metrobüs faciası yaşandı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde keyif çattı

Bekir Tiryaki: 'İstanbul'da metrobüs kazası varken Başkan Kemerburgaz'da konserde eğleniyor' diyoruz. 'İnsanlar eğlenmeyecek mi?' diyor. Eğlenin kardeşim eğlenin! Siz eğlenin de başkanın olması gereken yer orası değil, kazanın olduğu yer. Şehir ona emanet edilmiş. Bak Vali orada, AFAD orada."

Çağın Çiçek: Başkan sen konser keyfini bozmasaydın. Bunlar malum İstanbul'da artık mutat şeyler, sürekli oluyor ve senin de umurunda değil. Git tatil yap konserde hopla.

Ertuğrul Feyyaz: Arkadaş insanda biraz utanma olur. Metrobüs yolcuları yaralanmış ki ağır yaralılar da var. Sizin derdiniz konser.



VATANDAŞLAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Kazazede vatandaşlar ile seferler durduğu için metrobüs duraklarında mahsur kalan yolcular; İBB'nin yetersiz müdahales nedeniyle Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.