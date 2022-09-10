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    • 10.09.2022 11:46
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    Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi

    Son dakika haberi! Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından saatler sonra hastaları ziyaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dert yanan bir yolcu, "Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor." dedi. Şoförleri şikayet eden yolcuların sözlerine destek çıkan İmamoğlu, "Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek yandaşa verdiği ihaleleri unutturmaya çalıştı. Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yaralanan yolcudan akılalmaz sözler!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

    METROBÜS KAZASINDA YARALANAN YOLCUDAN AKILALMAZ SÖZLER! | VİDEO İZLE

    "ŞOFÖRLER ESKİDEN KALMA"
    Boynundan yaralanan bir yolcu, "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.

    "AHLAK DIŞI ŞEYLER OLUYOR"
    Ekrem İmamoğlu da, "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.




    METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
    Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin tedavisi hastanede devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
        Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

        Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi.

        Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

            YOLDA KALAN İETT OTOBÜSLERİNİN CHP'Lİ İBB'YE MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI!
            İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan otobüsler vatandaşın can ve seyahat güvenliğini tehlikeye atmaya devam ederken, İETT'de yaşanan bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

            GARAJA ÇEKMEK İÇİN 10 MİLYON 980 BİN TL ÖDEME
            CHP'li İBB yönetiminin, bozulan araçların garajlara çekilmesi için 10 milyon 980 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul'da toplu taşıma sisteminde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi eklendi.


            İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.



            3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE
            İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı.


                3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.



                177 OTOBÜS HURDAYA ÇIKTI
                İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.


                İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

                    2 MİLYARLIK İHALE
                    CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

                    KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
                    Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.

                    Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

                        İŞTE O 14 İHALE
                        Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

                        Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

                        20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

                        23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

                        20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                        21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

                        27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                        23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                            23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                            22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                            22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                            9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)

                            9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

                            11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                                11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                                16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

                                MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ
                                İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.

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                                Haberler Güncel Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi
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