Metrobüs kazasında yaralanan yolcudan akılalmaz sözler! Ölüm döşeğindeki şoförü suçladı İmamoğlu destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.
METROBÜS KAZASINDA YARALANAN YOLCUDAN AKILALMAZ SÖZLER! | VİDEO İZLE
"ŞOFÖRLER ESKİDEN KALMA"
Boynundan yaralanan bir yolcu, "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.
"AHLAK DIŞI ŞEYLER OLUYOR"
Ekrem İmamoğlu da, "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.
METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Öte yandan iki yolcunun suçladığı metrobüs şoförlerinden birinin tedavisi hastanede devam ediyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.