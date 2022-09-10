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    • Güncel
    • 11.09.2022 06:42
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    • 11.09.2022 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Yarın kuvvetli geliyor! İşte o iller... 11-15 Eylül 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde güneşli havanın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle yarın ve salı günü için yağış alarmı verildi. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden yağış alarmı! Yarın kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 20°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 19°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık



        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 21°C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 23°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA 22°C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 22°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 25°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 20°C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 17°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 18°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI 12°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA 17°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 12°C, 29°C
            Az bulutlu

            DÜZCE 17°C, 32°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU 12°C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP 23°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA 16°C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN 16°C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 18°C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 21°C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 9°C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS 7°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            MALATYA 15°C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 11°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 17°C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 20°C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 22°C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 23°C, 37°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Yarın kuvvetli geliyor! İşte o iller... 11-15 Eylül 2022
                    SON DAKİKA