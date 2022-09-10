HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Yarın kuvvetli geliyor! İşte o iller... 11-15 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık