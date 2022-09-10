HAVA DURUMU | Meteorolojiden yağış alarmı! Yarın kuvvetli geliyor! İşte o iller... 11-15 Eylül 2022

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık