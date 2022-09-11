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    Fondaş medyada adaylık kapışması! Kılıçdaroğlu diyen Cumhuriyet, İmamoğlu diyen Sözcü karşı karşıya

    Chp, Kılıçdaroğlu’na destek veren Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. Gazete, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını manşetten yayınladı. İmamoğlu'nu parlattığı için ilan vetosu yiyen Sözcü ise kutlamaları kısa haber yaptı.

    100.yıl savaşı

    Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasına, gazeteler de girdi. Cumhuriyet, CHP liderini destekledi. Sözcü, İmamoğlu'nu öve öve bitiremedi. Ve kılıçlar çekildi. 99. yılını kutlayan CHP, Cumhuriyet'e bol bol ilan verdi. Sözcü'yü es geçti!



    Bunun üzerine savaş, manşetlerde kendini gösterdi! İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, Cumhuriyet'in kapağını süsledi! İmamoğlu'nun fonladığı iddia edilen Sözcü ise haberi, köşeye gizledi. Mahalle kavgası, netleşti!



    KAYIP HABER
    CHP, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu'nun 'Sözcü'sü ise bu nedenle hem 9 Eylül kutlamalarını, hem de Kılıçdaroğlu'nu atladı.
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        Haberler Güncel Fondaş medyada adaylık kapışması! Kılıçdaroğlu diyen Cumhuriyet, İmamoğlu diyen Sözcü karşı karşıya
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