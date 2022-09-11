Fondaş medyada adaylık kapışması! Kılıçdaroğlu diyen Cumhuriyet, İmamoğlu diyen Sözcü karşı karşıya

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasına, gazeteler de girdi. Cumhuriyet, CHP liderini destekledi. Sözcü, İmamoğlu'nu öve öve bitiremedi. Ve kılıçlar çekildi. 99. yılını kutlayan CHP, Cumhuriyet'e bol bol ilan verdi. Sözcü'yü es geçti!
Bunun üzerine savaş, manşetlerde kendini gösterdi! İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları, Cumhuriyet'in kapağını süsledi! İmamoğlu'nun fonladığı iddia edilen Sözcü ise haberi, köşeye gizledi. Mahalle kavgası, netleşti!
KAYIP HABER
CHP, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu'nun 'Sözcü'sü ise bu nedenle hem 9 Eylül kutlamalarını, hem de Kılıçdaroğlu'nu atladı.