Berkin Elvan'ı terör örgütü DHKP-C bile bile ölüme terk etti!

Saat 07.00 sıralarında Berkin Elvan'ın polise taş ve soda şişesi atarken polis müdahalesi sonucu yaralandığı için ağlayarak Gaziler Sokağı üzerinden aşağıya doğru koştuğunu görünce arkasından ben de gittim. İlk olarak Grup Yorum üyesi Sunay Yıldız isimli kişi onun yanına geldi ve yanındaki birkaç kişilik grup ile, sağlık ocağının saat 09.00 gibi açılacağını bildiğimiz için, Elvan'ı hemen sağlık ocağının çaprazında kalan İdil Kültür Merkezi'ne götürmek zorunda kaldık.



İZİN VERMEDİLER

Burada ben ve birkaç kişi daha Berkin'i Özel Okmeydanı Hastanesi'ne götürmek istediğimizi söyledik. Ancak Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile Ali Aracı bize, "Biz Berkin ile ilgileniriz. Siz yukarıdaki polislere bakın" dediler. Biz, "Özel Okmeydanı Hastanesi yakın, abi oraya götürelim" dedik. Çevredekiler de aynı şekilde tepki verdi. Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, "Biz halledeceğiz, haber vereceğiz" diyerek bizi oradan gönderdiler.