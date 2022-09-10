Berkin Elvan'ı terör örgütü DHKP-C bile bile ölüme terk etti!

Silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma sonucunda elde edilen ifade ve kanıtlar, Gezi Olayları sırasında gaz kapsülü ile yaralanan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne DHKP-C'nin neden olduğunu gözler önüne serdi. Gezi Parkı Olayları'ndan 9 yıl sonra ortaya çıkan bu kritik bilgi, DHKP-C ile iltisaklı İdil Kültür Merkezi'ne geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonla başlayan soruşturmada ortaya çıktı.
Fotoğrafta: Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek ve ölüm orucunda hayatını kaybeden İbrahim Gökçek.
Geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Sultan Gökçek'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan H.A., Elvan'ın polise taş ve soda şişesi atarken yaralandığını, yakındaki özel hastaneye götürülmek istendiğinde ise örgüt yöneticilerinin izin vermeyerek hayatını kaybetmesine neden olduğunu anlattı. İtirafçı H. A. ifadesinde şunları söyledi:
15 Haziran saat 19.30 sıralarında Okmeydanı Haklar ve Özgürlükler Derneği'nden çıkarak Seyhan Sokak üzerinden İdil Kültür Merkezi'ne gittiğim esnada, sokağın başından Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan isimli şahsın bana seslendiğini duydum. Kendisi bana, "Şerefsizler Taksim'e saldırıyorlar, sizlerden kimse Taksim'e gitmeyecek mi? Bir an evvel gidelim" dedi. Ben de kendisine "Abla ne saldırısı, ne oldu?" dedim. Bana, polislerin Gezi Parkı'nı dağıtmaya başladığını söyledi. İlgileneceğimi söyleyerek oradan ayrılarak İdil Kültür Merkezi'ne geçtim.