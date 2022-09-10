TOKİ taksitleri ortaya çıktı! 2022 TOKİ sosyal konut taksitleri, ödemeleri ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. İşte sosyal konut taksitleri ve konu hakkında merak edilenler...
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
2022 TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 81 ilde sosyal konut projesiyle alakalı mühim detayları kamuoyu ile paylaştı:
"Proje çerçevesinde İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
Öngörülen ev satış ücretleri ile gerçekleşen ihale nihayetinde kabul edilen ihale bedeli üzerinden belirlenen şerefiyeli ev satış ücretleri arasında +/- fiyat farkı oluşması durumunda, konut hak sahiplerini bilgilendirerek, net konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatılacaktır. İhale sonucu oluşacak maliyetler sonucu konut fiyatlarında artış/azalış ve projelendirme aşamasında konut tip ve m2 lerde değişiklik yapılabilir.