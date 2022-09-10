TOKİ taksitleri ortaya çıktı! 2022 TOKİ sosyal konut taksitleri, ödemeleri ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?



Hemem hemen konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.

2+1 modelli evker adına, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000'in aşağında kalan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺4.000 istenecektir. Kontrat imzalama sürecinde ev, ev sahibi olmak isteyenlerden konut bedelinin % 12'si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satışa sunulacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her senenin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.



3+1 modelli evker için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000'in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.

Örneğin 6 bin TL maaş alan bir kişi için taksitler 2 bin TL'den başlayacak.

