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    • Haberler
    • 10.09.2022 19:58
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    • 10.09.2022 19:58
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    TOKİ taksitleri ortaya çıktı! 2022 TOKİ sosyal konut taksitleri, ödemeleri ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “240 aya kadar da vade imkanı olacak. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.Peki,TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ sosyal konut taksitleri belli oldu mu? TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 TOKİ sosyal konut taksitleri ne kadar, kaç TL?

    81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. İşte sosyal konut taksitleri ve konu hakkında merak edilenler...

    TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.

    2022 TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ 81 ilde sosyal konut projesiyle alakalı mühim detayları kamuoyu ile paylaştı:

    "Proje çerçevesinde İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

    Öngörülen ev satış ücretleri ile gerçekleşen ihale nihayetinde kabul edilen ihale bedeli üzerinden belirlenen şerefiyeli ev satış ücretleri arasında +/- fiyat farkı oluşması durumunda, konut hak sahiplerini bilgilendirerek, net konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatılacaktır. İhale sonucu oluşacak maliyetler sonucu konut fiyatlarında artış/azalış ve projelendirme aşamasında konut tip ve m2 lerde değişiklik yapılabilir.


        Hemem hemen konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.
        2+1 modelli evker adına, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000'in aşağında kalan yerlerde ₺2.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺4.000 istenecektir. Kontrat imzalama sürecinde ev, ev sahibi olmak isteyenlerden konut bedelinin % 12'si peşin 180 ay (15 yıl) vadeli alternatif ile satışa sunulacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her senenin Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.


        3+1 modelli evker için, Başvuru bedeli olarak, ilçe/belde nüfusu 15000'in altında olan yerlerde ₺4.000, ilçe/belde nüfusu 15001-40000 arasında olan yerlerde ₺6.000 alınacaktır. Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin % 10'u peşin 96 ay (8 yıl) vadeli, %15 peşin 108 ay (9 yıl) vadeli veya %25 peşin 120 ay (10 yıl) vadeli alternatifler ile satılacaktır. (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar peşinat olarak alınacaktır.) Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranında artırılacaktır. İlk taksit ödemesi sözleşme imzalama tarihini takip eden 4.ay itibariyle başlatılacaktır.

        Örneğin 6 bin TL maaş alan bir kişi için taksitler 2 bin TL'den başlayacak.

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        Haberler Haberler TOKİ taksitleri ortaya çıktı! 2022 TOKİ sosyal konut taksitleri, ödemeleri ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
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