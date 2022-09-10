TBMM Başkanı Şentop'un Covid-19 testi pozitif çıktı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü. Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

COVİD TESTİM POZİTİF ÇIKTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik" dedi.