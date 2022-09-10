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    • 10.09.2022 13:07
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    • 10.09.2022 13:08
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    TBMM Başkanı Şentop'un Covid-19 testi pozitif çıktı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

    Covid-19 testi pozitif çıktı

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü. Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    COVİD TESTİM POZİTİF ÇIKTI
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik" dedi.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Şentop'un Covid-19 testi pozitif çıktı
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