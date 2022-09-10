Başkan Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Salı günü açıklayacak! Asgari ücretlilere ucuz ev

Hükümetin satılık ve kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle mağduriyetle karşılaşan vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla hazırladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
Projenin detayları önümüzdeki hafta salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Erdoğan, dün projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. 81 ilde yapılacak ucuz konutlarda emekli, genç, engelli vatandaşlar için ek kontenjan ayrılacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinatla, 20 yıl vadeyle ev sahibi olabilecek. Taksit miktarı da asgari ücretli çalışanların ödeme imkânına göre belirlenecek. İşte projenin detayları…
BU İLK KEZ OLACAK
Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı murat kurum da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. bakan kurum, sosyal konut projesinde ilk kez gençlere de özel kontenjan ayrıldığını açıklayarak, "cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz" dedi. yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirten kurum, "gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler" diye konuştu.