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    CHP'deki adaylık savaşı mangır medyaya sıçradı!

    Chp’deki adaylık savaşı, gazetelere de sıçradı. 99. yılını kutlayan parti, Kılıçdaroğlu’nun destekçisi Cumhuriyet'e ilan yağdırdı. İmamoğlu’na yakın olan Sözcü'de ise hiç ilan çıkmadı.

    Savaş ilanı!

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için "Olamazlar" dedi. Ama 6'lı masadan destek gelmedi. İyi Parti lideri Akşener, hem Yavaş'ı, hem de İmamoğlu'nu ziyaret etti.



    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için "Olamazlar" dedi. Ama 6'lı masadan destek gelmedi. İyi Parti lideri Akşener, hem Yavaş'ı, hem de İmamoğlu'nu ziyaret etti.İlanlardan en büyüğünün altında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın imzası vardı.

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    Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşı mangır medyaya sıçradı!
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