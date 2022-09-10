CHP'deki adaylık savaşı mangır medyaya sıçradı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için "Olamazlar" dedi. Ama 6'lı masadan destek gelmedi. İyi Parti lideri Akşener, hem Yavaş'ı, hem de İmamoğlu'nu ziyaret etti.