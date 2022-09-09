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    • 10.09.2022 01:38
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    "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı başarıyla sona erdi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycanlı pilotların katıldığı "TurAz Kartalı 2022" isimli askeri tatbikatın başarıyla sona erdiğini duyurdu.

    TurAz Kartalı 2022 tatbikatı sona erdi

    Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı "TurAz Kartalı 2022" sona erdi.

    "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı başarıyla sona erdi


    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta, Türk ve Azerbaycanlı pilotların temsili düşmanın hava ve yer hedeflerinin imhası, alçak ve orta irtifalarda pilotaj ve savaş manevraları ile diğer görevleri yerine getirdiği bilgisi verildi.

    Açıklamada, pilotların verilen görevleri profesyonelce yerine getirdiği ve tatbikatın başarıyla sona erdiğinin altı çizildi.

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    Haberler Güncel "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı başarıyla sona erdi
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