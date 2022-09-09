Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de!

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.