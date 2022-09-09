Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de!

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er getirildi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati Kısacık getirildi.