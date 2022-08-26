CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

"Şu ana kadar CHP'ye gelen en büyük eleştiri: "Şimdiye kadar niye yoktunuz? Bizi kötü yönetime, yoksulluğa, yokluğa mahkum bıraktınız." Haklılar... Geçmişten bu güne kadar yapmadığımızı kapatmak için daha çok gideceğiz. Bu eksiğimizi gidereceğiz.

İktidara aracılık yapmaktan usandık. Her kapıyı çaldığımızda iktidara oy veren seçmen "benim ne kapımı çalan var, ne derdimi gören var, iletin buradan" diyor. Ben de diyorum ki buradan: Eğer o vatandaşın oyuyla iktidara geldiyseniz o vatandaşın eleştirisi varsa CHP'nin özgüvenli tavrı gibi dinleyin. Yanlışınız varsa düzeltirsiniz, niyetiniz yok, o ayrı konu. Ama o vatandaşla temas kurun. O vatandaş hangi partiye oy vermiş olursa olsun vatandaş kendini uzaklaştırılmış, kıstırılmış hissediyor."

Kaftancıoğlu'nun kızı lüks mekanlarda | VİDEO İZLE

KAFTANCIOĞLU 'YOKSULLUK' SİYASETİ GÜDERKEN KIZI EĞLENCE MEKANLARINDA

Kaftancıoğlu 'battık bittik' iddiasıyla siyaset yaparken kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise Kaftancıoğlu'nun tezatlığını açığa çıkardı.



Fotoğrafta: Çağla Kaftancıoğlu

Yoksulluktan dem vurup 'solculuk' pozları kesen Kaftancıoğlu'nun kızının yaptığı paylaşımlarda Çeşme'nin lüks mekanlarında eğlendiği görüldü.