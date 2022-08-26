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    • 26.08.2022 13:41
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    • 26.08.2022 14:04
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    CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı

    Her fırsatta 'battık bittik' algısı işleyen ve yoksulluk siyasetiyle oy devşirmeye çalışan CHP'li isimlerin lüks ve şatafat tutkusu açığa çıkmaya devam ediyor. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin düzenlediği "80 Günde Devr-i Alem" programına konuşup 'yoksulluk' üzerinden eleştirilerde bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' siyaseti yaptığı esnada kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun ise Çeşme'de lüks mekanlarda eğlence paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan durum CHP'nin takındığı ikiyüzlü tutumu ve tezat siyaseti bir kez daha açığa çıkardı.

    takvim.com.tr
    Anlatılan başka yaşanan başka

    2023 seçimlerine giden süreçte algı ve manipülasyon siyasetini benimseyen muhalefet ifşa olmaya devam ediyor.

    MUHALEFETİN İŞİ 'BATTIK BİTTİK' SİYASETİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'elektriği kesilen vatandaş' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'yoksul işsiz vatandaş' iddialarıyla her fırsatta kürsüye birilerini çıkarıp ya da ziyaret ediyor.

    Ancak söz konusu şahısların iddia edilenin aksine çıkması muhalefetin benimsediği kirli siyaseti açığa çıkarıyor.

    CANAN KAFTANCIOĞLU İFŞA OLDU
    Genel başkanların yanı sıra partinin önde gelen isimleri de 'yoksulluk' algısı üzerinden siyaset güdüyor.

    Bunun son örneği CHP'li Canan Kafancıoğlu oldu fakat Kaftancıoğlu'nun 'yoksulluk' üzerinden yaptığı kirli propaganda kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla ifşa oldu.

    Kaftancıoğlu, "80 Günde Devr-i Alem" adıyla yaptıkları saha çalışması programına ilişkin bilgi verirken İstanbul'daki hanelerin yüzde 50.51'inin kapısının CHP'liler tarafından çalındığını iddia etti.

    'YOKSULLUK' ALGISIYLA SİYASET
    Kaftancıoğlu kendilerine gelen en büyük sitemin 'yoksulluk olduğunu belirtirken şu iddiaları dile getirdi:

    "Şu ana kadar CHP'ye gelen en büyük eleştiri: "Şimdiye kadar niye yoktunuz? Bizi kötü yönetime, yoksulluğa, yokluğa mahkum bıraktınız." Haklılar... Geçmişten bu güne kadar yapmadığımızı kapatmak için daha çok gideceğiz. Bu eksiğimizi gidereceğiz.

    İktidara aracılık yapmaktan usandık. Her kapıyı çaldığımızda iktidara oy veren seçmen "benim ne kapımı çalan var, ne derdimi gören var, iletin buradan" diyor. Ben de diyorum ki buradan: Eğer o vatandaşın oyuyla iktidara geldiyseniz o vatandaşın eleştirisi varsa CHP'nin özgüvenli tavrı gibi dinleyin. Yanlışınız varsa düzeltirsiniz, niyetiniz yok, o ayrı konu. Ama o vatandaşla temas kurun. O vatandaş hangi partiye oy vermiş olursa olsun vatandaş kendini uzaklaştırılmış, kıstırılmış hissediyor."

    Kaftancıoğlu'nun kızı lüks mekanlarda | VİDEO İZLE

    KAFTANCIOĞLU 'YOKSULLUK' SİYASETİ GÜDERKEN KIZI EĞLENCE MEKANLARINDA
    Kaftancıoğlu 'battık bittik' iddiasıyla siyaset yaparken kızı Çağla Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise Kaftancıoğlu'nun tezatlığını açığa çıkardı.


    Fotoğrafta: Çağla Kaftancıoğlu

    Yoksulluktan dem vurup 'solculuk' pozları kesen Kaftancıoğlu'nun kızının yaptığı paylaşımlarda Çeşme'nin lüks mekanlarında eğlendiği görüldü.

        Ünlü beach'lerden ve gece kulüplerinden eğlence görüntüleri paylaşan Çağla Kaftancıoğlu CHP'nin 'yoksulluk' algısı işlerken lüks içinde yaşadığının da göstergesi oldu.

        İşte Çağla Kaftancıoğlu'nun o paylaşımlardan bazıları;


        Çağla Kanftancıoğlu'nun paylaşımı

        Çağla Kanftancıoğlu'nun paylaşımı

        Çağla Kanftancıoğlu'nun paylaşımı

        HDP'LİLER DE AYNI DURUMDA
        CHP'ninkine benzer bir siyaset tarzını HDP de güdüyor. 'Diyarbakır Anneleri'nin dağa kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ederken HDP'li yöneticilerin çocuklarının ise yurt dışındaki lüks içindeki yaşamları dikkat çekiyor.

        Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in 'Baver' isimli oğlu sosyal medyaya yansıyan 'hızlı' yaşamı ile ön planda.



            Fotoğrafta: HDPKK Diyarbakır vekili İmam Taşçıer

            Baver Taşçıer'in Kiev, Montenegro ve Morocco'da yaptığı paylaşımlarda alkollü eğlence mekanlarında boy gösterdiği, havuz başında, tekne ortasında fotoğraflar verdiği gözlemlendi.



            KENDİ ÇOCUKLARI YURT DIŞINDA FİNK ATARKEN KÜRT ÇOCUKLARINA DAĞI REVA GÖRDÜLER
            Kürt halkının çocuklarını dağa reva gören zihniyetin kendi çocuklarının yurt dışında zevk ve safa içerisinde yaşaması HDPKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.


            HDP milletvekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer'in lüks yaşantısı ve lükse olan düşkünlüğü sosyal medyada da tepki çekmişti.

            NEREDEN GELİYOR BU DEĞİRMENİN SUYU?
            Daha önce hakkında İBB ihalelerinden usülsüzlük yaptığına ve madde bağımlısı olduğuna dair haberler çıkan Baver Taşçıer'in lüks yaşantısının kaynağının ne olduğu hakkında bir çok soru soruldu.

            HDP'nin Diyarbakır vekili İmam Taşçıer'in oğlu Baver Taşçıer, bu durumun tek örneği değil.



            BULDAN'IN ULTRA LÜKS YAŞANTILI ÇOCUKLARI
            HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlu Neçirvan Buldan ve kızı Zelal Buldan da ultra lüks, şaşalı yaşantıları ile tüm dikkatleri üzerine topluyor.



                Neçirvan Buldan'ın Maldivler'den boy boy fotoğrafları mevcut.



                Kız kardeşi Zelal Buldan'ın ise sık sık seyahat ettiği ve lüks otellerde konakladığı paylaşımlarına yansıyor.

                İngiltere'de ayak basmadık yer bırakmayan Zelal Buldan, Rio Karnavalı'na bile katıldı.
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                Haberler Güncel CHP'nin kirli siyaseti... Canan Kaftancıoğlu 'yoksulluk' algısı işlerken kızı Çağla Kaftancıoğlu lüks mekanlardan çıktı
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