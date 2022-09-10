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    • 10.09.2022 10:32
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    Son dakika: Eren Abluka-36 operasyonu başladı: 513 personel katılıyor

    Son dakika haberi... Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. Operasyonda '38' operasyonel tim görev alıyor.

    Teröristler abluka altında

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

    Harita üzerinde operasyonun başladığı bölge

    38' OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR
    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit J.Ütğm. İsmail MORAY" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan '513' personel '38' operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Operasyonları', halkımızın desteği ile 'inançlı' ve 'kararlı' bir şekilde başarıyla devam ediyor.

    12 BİN 563 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı bilgilendirmede, ağustos ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        1371 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
        Çataklı şunları söyledi:
        Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur.

        Ayrıca ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam 1371 şüpheli gözaltına alındı.

        OPERASYONLARDA 72 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
        Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310'u ise tutuklanmıştır. Ayrıca ağustos ayında mayın/EYP patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.

            Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan-30 Eylül'ü kapsayan ilkbahar-yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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