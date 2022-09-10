Son dakika: Eren Abluka-36 operasyonu başladı: 513 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.
Harita üzerinde operasyonun başladığı bölge
38' OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde "Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Şehit J.Ütğm. İsmail MORAY" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan '513' personel '38' operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Operasyonları', halkımızın desteği ile 'inançlı' ve 'kararlı' bir şekilde başarıyla devam ediyor.
12 BİN 563 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı bilgilendirmede, ağustos ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.