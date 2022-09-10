Son dakika: Eren Abluka-36 operasyonu başladı: 513 personel katılıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Operasyonları', halkımızın desteği ile 'inançlı' ve 'kararlı' bir şekilde başarıyla devam ediyor.

12 BİN 563 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı bilgilendirmede, ağustos ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.