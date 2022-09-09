Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2022 23:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 23:59
    ABONE OL

    CHP yandaşı mangır İsmail Saymaz tweet silmelere, düzeltmelere doyamıyor! 'Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü' dedi yalan çıkınca özür diledi

    CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörlerinden biri olan İsmail Saymaz, tweet silmelere doyamıyor... Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin oy oranları paylaşıp muhalefete uyarı yapan Saymaz, kendi mahallesinde linçlenince tweetini silmek zorunda kalmıştı. Bugün de "HDP'ye Bakanlık krizi" sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü iddia eden İsmail Saymaz çark etti. CHP yandaşı gazeteci "düzeltme ve özür" başlıklı tweetiyle Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmediğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mangır İsmail Saymaz tweet silmelere doyamıyor!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında kriz baş göstermiş, birbirlerini hedef alan açıklamalar peş peşe gelmişti.




    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gürsel Tekin'in bu sözlerinin CHP'nin görüşü olduğunu söylerken CHP kanadından da Akşener'e salvo gelmişti.

    Gölge ortak HDP üzerinden çıkan göstermelik kriz sonrası Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilen ipler kopma noktasına geldi.



    MANGIR İSMAİL'İN 'MASADA SORUN YOK' ALGISI: AKŞENER VE KK GÖRÜŞTÜ DEDİ AMA...
    Bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in telefon görüştüğünü iddia edip "masada sorun yok" algısını yaydı.

    Saymaz konuya ilişkin, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.




        Ancak çok geçmeden geri vites yaptı...

        "HABERİ ÇEKİYOR VE ÖZÜR DİLİYORUM"
        Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüştüğünü iddia eden İsmail Saymaz, konuya ilişkin bir 'düzeltme ve özür' tweeti attı.

        Saymaz, "CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanları ile konuştum. "Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüşme olmadı" dediler. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum" dedi.


        ÖNCE PAYLAŞTI FIRÇA YİYİNCE SİLDİ
        İsmail Saymaz geçtiğimiz günlerde de paylaştığı anketler sonrası kendi mahallesinde linç edilmiş tweetini silmek zorunda kalmıştı.

        Saymaz, ORC ve ASAL Araştırma'nın seçim anketini paylaşarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti olduğunu söyleyerek muhalefete uyarıda bulunmuştu.

        CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, CHP'lilerden aldığı tepki sonrası kısa sürede paylaşımını sildi.
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul facianın eşiğinden döndü Ekrem yine yok
        Haberler Güncel CHP yandaşı mangır İsmail Saymaz tweet silmelere, düzeltmelere doyamıyor! 'Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü' dedi yalan çıkınca özür diledi
            SON DAKİKA