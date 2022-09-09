CHP yandaşı mangır İsmail Saymaz tweet silmelere, düzeltmelere doyamıyor! 'Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü' dedi yalan çıkınca özür diledi







Ancak çok geçmeden geri vites yaptı...



"HABERİ ÇEKİYOR VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüştüğünü iddia eden İsmail Saymaz, konuya ilişkin bir 'düzeltme ve özür' tweeti attı.



Saymaz, "CHP ve İyi Parti liderlerinin danışmanları ile konuştum. "Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında görüşme olmadı" dediler. Yetkili bir kişi olan kaynağım iddiasının arkasında olduğunu söylese de danışmanlar tarafından yalanlandığı için haberi çekiyor ve özür diliyorum" dedi.