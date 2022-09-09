CHP yandaşı mangır İsmail Saymaz tweet silmelere, düzeltmelere doyamıyor! 'Akşener ve Kılıçdaroğlu görüştü' dedi yalan çıkınca özür diledi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında kriz baş göstermiş, birbirlerini hedef alan açıklamalar peş peşe gelmişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gürsel Tekin'in bu sözlerinin CHP'nin görüşü olduğunu söylerken CHP kanadından da Akşener'e salvo gelmişti.
Gölge ortak HDP üzerinden çıkan göstermelik kriz sonrası Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerilen ipler kopma noktasına geldi.
MANGIR İSMAİL'İN 'MASADA SORUN YOK' ALGISI: AKŞENER VE KK GÖRÜŞTÜ DEDİ AMA...
Bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in telefon görüştüğünü iddia edip "masada sorun yok" algısını yaydı.
Saymaz konuya ilişkin, "CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider Gürsel Tekin'in açıklamalarıyla başlayan krize el koydu. İki lider görüşmede, ittifakta sorun olmaksızın yola devam edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.