İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu

MESAİ ARKADAŞLARIMIZ RİNG SEFERLERİNE BAŞLADI
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Kartoğlu, "Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı. Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir." ifadelerini kullandı.
İSTANBULLULAR TEŞEKKÜR ETTİ
AK Partili belediyelerin sunduğu hizmete karşı memnuniyetlerini dile getiren İstanbullular, "Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi.