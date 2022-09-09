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    • 10.09.2022 00:02
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    İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu

    Son dakika haberi! Avcılar'daki metrobüs kazasının ardından, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti çöktü. CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu. Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.

    takvim.com.tr
    İBB taşıyamadı AK Partili belediyeler seferber oldu

    İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 85 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu.

    ONBİNLERCE YOLCU MAHSUR KALDI
    Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı.

    Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti.

    AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.

        Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapıldı.



        AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.

        MESAİ ARKADAŞLARIMIZ RİNG SEFERLERİNE BAŞLADI
        Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Kartoğlu, "Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı. Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

        İSTANBULLULAR TEŞEKKÜR ETTİ
        AK Partili belediyelerin sunduğu hizmete karşı memnuniyetlerini dile getiren İstanbullular, "Allah razı olsun, teşekkür ederiz" dedi.

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        Haberler Güncel İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu
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