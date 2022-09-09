İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yolcuları taşıyamayınca AK Partili belediyeler seferber oldu

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 85 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu.

ONBİNLERCE YOLCU MAHSUR KALDI

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı.