Sosyal medyada yeni algı operasyonu: Kız Kulesi'ni yıktılar! İşte Kız Kulesi gerçekleri ve görüntüler!
Hükümeti ve yapılan icraatları eleştirmek adına bu kez Kız Kulesi yalanını ortaya attılar. Özellikle muhalif isimlerin yalanı yayma isteği bu kadarına da pes dedirtirken Kız Kulesi teknik rapor ve adeta çürüyen depreme dayanıksız bölümlerine ilişkin çarpıcı gerçekler algı çevrelerinin planını suya düşürdü
Özellikle muhalif isimlerin ortaya attığı Kız Kulesi yalanı kısa sürede yayıldı. FETÖ'cülere selam çakıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sedef Kabaş yalanı yayan ilk isimlerden oldu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1940'lı yıllardaki Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çekerken, çalışmaların 2022 yılı sonunda biteceğini ifade etti.
Yapılan açıklama şöyle:
"1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.