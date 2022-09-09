AK Parti 2023'e hazır! Başkan Erdoğan talimat verdi kritik başlıklar netleşti: Vatandaşa ne vadedilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK'yı toplayıp seçim beyannamesi hazırlıklarına başlanması talimatı vermişti. Daha sonra yapılan çalışmalarda öncelikli olarak AK Parti'nin eski seçim beyannameleri, buralarda verilen vaatler ve ne kadarının yerine getirildiğine bakıldı. Beyannamelerdeki vaatlerin yüzde 80'inin yapıldığı, geri kalan kısmının ise yapımına devam edildiği görüldü. Bu nedenle seçim sürecinde ve beyannamede "ne dediysek o" sloganının da öne çıkartılması görüşü ağırlık kazandı.
GÜNLÜK HAYATA DOKUNACAK ÇÖZÜMLER SEÇİM BEYANNAMESİNDE
Yapılan toplantılarda, beyannamede yer alacak seçim vaatlerinin genel çerçevesi çizildi. AK Parti, 2023 seçimlerinde, ülkenin çehresini değiştiren büyük projeler yanında toplumun tüm kesimlerinin günlük hayatına dokunan, mevcut sorunlarını çözen, onlara gelecek güvencesi veren dil, üslup ve sloganlar üzerinde duruyor.
VATANDAŞIN REFAHI ÖN PLANDA
Beyannamede, AK Parti'nin dev yatırımlar ile Türkiye'nin alt yapı sorununu çözdüğü, bundan sonraki dönemde kaynakların vatandaşın refahını daha da arttırmaya dönük olarak kullanılacağına vurgu yapılacak.