Başkan Erdoğan: AB telaş içinde

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan 'ın başkenti Zagreb 'de mevkidaşı Zoran Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi:ayrı operasyonla Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçtiğimiz Kasım ve Mart aylarında Türkiye 'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır.

"Hedef 5 milyar dolar"

Bosna -Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne, Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık.an itibariyle Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabi haklı olduğu bir konu var. Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil...taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir.biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Bu konuları Putin ile etraflıca ele alacağız...hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünüyor. Rakamlar çok yüksek. Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde...Başkan Erdoğan, "Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha belirtiyoruz" dedi.Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic "Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında köprü oluşturmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.



DEAŞ'A DARBE

Başkan Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey sözde yöneticisi "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.





Erdoğan, "Bu terörist, Bağdadi ve Kardaş'tan sonra örgütteki en önemli isim" dedi.